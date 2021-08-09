В Киеве пересмотрят тарифы на проезд в пригородных маршрутках

КОДА и перевозчики договорились, что повышение тарифов не может превышать 15-18% / Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 9 августа, в Киеве пересмотрят тарифы на проезд в некоторых пригородных маршрутах, о котором с перевозчиками договорилась Киевская облгосадминистрация. Речь идет о снижении платы за проезд.

Об этом сообщает пресс-служба КОГА.

"Понимаю сложности, с которыми пришлось столкнуться перевозчикам в течение 2020-2021 годов из-за локдауна, и другие проблемы. Все знают, что принятые ограничения были вынужденными. Но, к сожалению, пока мы столкнулись с тем, что часть перевозчиков повысили тарифы, что вызвало значительное социальное напряжение среди жителей Киевщины", – заявил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

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По его словам, сейчас на некоторых маршрутах повысили тарифы на более чем 20%, что не всегда обосновано. Это касается маршрутов части Бучанского района и Васильковского направления. Володин призвал учесть финансовые возможности людей.

"Участники совещания пришли к компромиссному решению пересмотреть тарифы на проезд на тех маршрутах, где повышение происходили в течение 2021 года, исходя из того, что такое повышение не может превышать 15-18% или в денежном выражении не более 1-2 грн", – отметили в КОГА.

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