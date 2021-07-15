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Бумажных талонов больше нет – где в Киеве пополнить транспортную карту и купить QR-билет

15 июля 2021 11:34

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В столице действуют более 2000 мест для пополнения транспортных карт

Пополнить карту можно разными способами. Фото: коллаж "Сегодня"

Пополнить карту можно разными способами. Фото: коллаж "Сегодня"

Киев стал первым городом в Украине, где полностью отменяют бумажные талоны на проезд в коммунальном общественном транспорте. С сегодняшнего дня окончательно выходят из обращения талоны на проезд, которые можно было приобрести у кондукторов. Все поездки в муниципальном транспорте теперь цифровизованы в электронные билеты.

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В столице действуют более 2000 мест для пополнения транспортных карт и покупки QR-билетов для проезда в общественном транспорте:

  • 198 терминалов самообслуживания на остановках наземного транспорта и 304 терминала на 52 станциях метрополитена. В терминалах можно купить или пополнить транспортную карту и приобрести QR-билеты.
  • Около 1800 терминалов Easy Pay – они предоставляет возможность пополнить транспортную карту.
  • Около 322 Т-киосков. В Т-киосках можно приобрести транспортную карту.
  • Кассы на 52 станциях метрополитена. В кассах можно приобрести или пополнить транспортную карту, а также купить QR-билет.

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Со всеми точками продаж и пополнения можно ознакомиться на городской карте.

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Напоминаем, что пополнение транспортной карты на 50 поездок дает экономию в 1,5 гривни на каждой поездке и экономит не только время, но и средства. Кроме того, одной транспортной картой можно оплатить проезд за нескольких человек.

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Ранее мы писали, что в киевском метро произошел сбой – пассажирам вернули деньги за проезд.

Также мы сообщали, что проезд в столичном транспорте подорожает к концу лета.

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