В Киеве под Верховной Радой перекрывают дороги: в чем причина (фото)

Под Верховной Радой митинг и перекрытие дорог. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 25 января, в Киеве под Верховной Радой люди вышли на митинг. В результате по этой причине перекрывают дороги.

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет, где в столице не проехать.

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Уже с утра митингующие перекрывают дорогу на улице Михаила Грушевского. Также движение затруднено по улицах Институтская, Садовая и Шелковичная.

По нашей информации, в 9:30 возле Верховной Рады начнется акция движения "SaveФОП" "Упрощенную систему налогообложения – сохранить!" Требование акции: принять законопроект № 5866-1, направленный на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

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Где не проехать в Киеве. Скриншот

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Что происходит под ВР

Что с транспортом?

Задерживается движение троллейбусов №37а по ул. Данкевича – просп. Маяковского по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Изменено движение автобусов №24, 62 по ул. Грушевского по причине проведения мероприятия.

Задерживается движение трамваев №14, 15 по бул. Вацлава Гавела – ул. Академика Каблукова по причине ДТП. На место вызвана полиция.

Задерживается движение автобусов № 24, 114 по ул. Крещатик в направлении ул. Милославская по причине перекрытия движения митингующими. На место вызвана полиция.

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