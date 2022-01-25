В Киеве задерживается общественный транспорт – маршруты

Во вторник, 25 января, в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Теперь движение некоторых маршрутов задерживается.
Об этом сообщили в Киевпастрансе.
Что с транспортом?
Задерживается движение троллейбусов №37а по ул. Данкевича – пр. Маяковского по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.
Далее по теме
Стоит отметить, что по состоянию на утро 25 января дороги в столице свободны и пробок нет.
В Киеве снова могут ввести спецпропуска в транспорт
В случае введения в Украине тотального локдауна, правительство Киева планирует сделать спецпропуска для проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире "Украина 24".
"Мы будем переводить транспорт в специальный режим перевозки, у нас все готово", – заявил Поворозник.
Кроме того, он добавил, что метро в Киеве будет работать в прежнем режиме и закрывать его не планируют в случае локдауна.
Поворозник надеется, что введения ограничений на транспорт удастся избежать благодаря высокому уровню вакцинации от коронавируса в столице.