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В Киеве задерживается общественный транспорт – маршруты

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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25 января, 07:37
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Проблемы появились по техническим причинам
В столице сбой в работе транспорта. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице сбой в работе транспорта. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 25 января, в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Теперь движение некоторых маршрутов задерживается.

Об этом сообщили в Киевпастрансе.

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Что с транспортом?

Задерживается движение троллейбусов №37а по ул. Данкевича – пр. Маяковского по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Стоит отметить, что по состоянию на утро 25 января дороги в столице свободны и пробок нет.

В Киеве снова могут ввести спецпропуска в транспорт

В случае введения в Украине тотального локдауна, правительство Киева планирует сделать спецпропуска для проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире "Украина 24".

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"Мы будем переводить транспорт в специальный режим перевозки, у нас все готово", – заявил Поворозник.

Кроме того, он добавил, что метро в Киеве будет работать в прежнем режиме и закрывать его не планируют в случае локдауна.

Поворозник надеется, что введения ограничений на транспорт удастся избежать благодаря высокому уровню вакцинации от коронавируса в столице.

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