В Киеве похолодает на этой неделе – когда будет дождь

В столице похолодает / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Киеве в ближайшие дни будет теплой. Температура воздуха в городе может подняться до 9 градусов тепла.

Об этом сообщает gismeteo.

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Завтра, 20 февраля, синоптики обещают днем +7 градусов, а ночью температура может снизиться до +1 градуса. Осадков не ожидается.

21 февраля столбики термометров покажут около +9 градусов тепла. Прогнозируется переменная облачность.

А вот 22 февраля будет небольшой дождь. Температура воздуха днем будет около +9 градусов, а ночью стоит ожидать +2 градусов.

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23 февраля ожидается переменная облачность. Температура в столице снизится до -3 градуса ночью, а днем синоптики обещают +2 градуса.

24 февраля температура воздуха в Киеве днем будет +1 градус, а ночью похолодает до -5 градусов. Осадков не будет.

А вот 25 февраля в столице будет солнечно, но температура все еще будет низкой. Днем синоптики прогнозируют +2 градуса, а ночью -4 градуса. Но осадков ждать не стоит.

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В субботу, 26 февраля, ожидается переменная облачность. Днем температура в столице поднимется до +3 градусов, а ночью снизиться до -3.

Скриншот: gismeteo

Морозы в феврале

В течение последнего месяца зимы абсолютный минимум температуры воздуха за всю историю наблюдений составлял 24-39 градусов мороза, на юге Одесского региона и в Крыму – 15-23 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха – 12-20 градусов тепла, а в южных областях, в Винницкой области и Прикарпатье – местами 21-24 градуса.

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