В Киеве после дождя обрушилась стена автосалона (фото)

На фото видно, что на земле валяются кирпичи, обломки черепицы, а также вывеска салона

Фото: ХК/Telegram

В Шевченковском районе Киева сегодня из-за сильной грозы обрушилась стена автосалона. Очевидцы опубликовали фото в интернете.

Об этом сообщает ХК в Telegram.

ЧП произошло на улице Глубочицкой.

"Из-за погодных условий упало ограждение автосалона", – пишут в Сети.

Фото: ХК/Telegram Реклама

Судя по фото, на земле валяются кирпичи, обломки черепицы, а также вывеска самого автосалона.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Ранее мы писали, что в Киеве сегодня на Подоле произошло ЧП на улице Ильинская, 8. Здесь "разошелся" асфальт и в яму провалился Мерседес.

Напомним, возле фабрики Roshen в Киеве образовался парящий гейзер.