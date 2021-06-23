В Киеве появилась бронзовая пальма (фото)

Это миниатюра самой старой пальмы Европы, которой 200 лет – она упирается в крышу 36-метровой оранжереи

Мини-пальма, которая пробивает стеклянный потолок. Фото: Юлия Бевзенко/Facebook

В Киеве открыли бронзовую минискульптурку "Шукай!", посвященную столичной пальме. Новая экспозиция появилась в Шевченковском районе на улице Назаровская, 23.

Об этом сообщает автор проекта Юлия Бевзенко в Facebook.

Бронзовая скульптурка в высоту 17 сантиметров. Ее установили на фасаде жилого дома – у оранжереи Ботанического сада имени Фомина, где растет оригинал австралийской пальмы Ливистона.

В бронзовой миниатюре скульптор Юрий Белявский изобразил пальму, которая пробивает стеклянную крышу. Было создано много эскизов. Их сверяли с оригиналом, исследуя пальму в оранжерее, чтобы была максимально похожа.

Фото: Юлия Бевзенко/Facebook

"Для киевской пальмы уже поднимали крышу. И сейчас ей снова некуда расти. Поэтому мы провели такую параллель с людьми – когда упираешься в потолок, то пробивайся", – говорит Юлия Бевзенко.

Отметим, что лозунг скульптурки-пальмы: "Меня потрешь – потолок пробьешь"!

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Фото: Юлия Бевзенко/Facebook

Напомним, что это самая старая пальма Европы – ей 200 лет, она упирается в крышу 36-метровой оранжереи и ее сделали туристическим объектом. Проект "Шукай" посвятил ей юбилейную 30-ю скульптурку.

В Украину растение попало благодаря ботанику Вилибальду Бессеру – преподавателю Волынского лицея в Кременце. Он переписывался с коллегами из разных стран, обменивался с ними растениями. И как-то с Европейского ботсада ему прислали пальму.

В столицу экзотическое дерево перевезли из Кременца. Специально для нее построили оранжерею.

Ранее мы писали, что в центре Киева появилось пульсирующее бронзовое сердце – это тоже проект "Шукай".

Также мы сообщали, что в столице в парке "Победа" появились настоящие мультфильмы – открыли районную выставку цветов.