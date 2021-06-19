В Киеве появился памятник медикам, умершим от COVID-19 (фото)

Более чем за год от коронавируса погибло почти 900 медицинских работников

Мемориал погибших от коронавируса медикам. Фото: Михаил Радуцкий/Facebook

Сегодня на территории Киевской городской клинической больницы №4 открыли мемориал погибшим от СOVID-19 медикам.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в Facebook.

"В последние полтора года в стране идет война на двух фронтах. На Востоке наши воины защищают страну от агрессора. По всей Украине наши медики противостоят не менее угрожающем врагу – пандемии COVID-19", – написал он.

Фото: Михаил Радуцкий/Facebook

Отметим, что за более чем год от коронавируса погибло почти 900 медицинских работников.

Фото: Михаил Радуцкий/Facebook

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На символической "Свече жизни" и мемориальной стене памяти "Матовое стекло" нанесены фамилии 170 медицинских работников со всей Украины, которые погибли, спасая жизни пациентов.

Фото: Михаил Радуцкий/Facebook

Идея мемориала в том, что на стене памяти время от времени могут появляться новые имена медиков-героев.

Ранее мы писали, что в Киеве открыли памятник серферу. Скульптор назвал свою работу Зозулька – она относится к серии его работ "Малыши", а еще скульптура должна приносить удачу.

Напомним, Минкульт хочет уменьшить штрафы за разрушение памятников.