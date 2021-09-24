В Киеве преподавателей без прививки лишат премий? Мы проверили слухи

В Киеве преподавателей заставляют вакцинироваться / Фото: Коллаж: Сегодня

По Киеву распространяются слухи, что преподавателей столичных вузов и школ подталкивают к вакцинации. Невакцинированным угрожают лишением премий ко Дню учителя, всевозможных доплат и даже пугают увольнениями.

Сайт "Сегодня" выяснял, правда ли это.

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Вакцина или безработица

Как оказалось – это вовсе не слухи. В одном из заведений профтехнического образования столицы учителей и мастеров поставили перед фактом – немедленно пройти вакцинацию. В противном случае руководство грозится лишить преподавателей премий и доплат.

"Выход один – или уколоться, или искать новую работу. В нашем училище 50% вакцинированных преподавателей и персонала. С понедельника ученики на дистанционном обучении, а учителя и мастера должны приходить на работу и сидеть в пустых классах. Причем, многие уже переболели коронавирусом и попросту боятся вакцинироваться", - рассказывает один из работников.

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Работники шокированы такими ультиматумами. Некоторые переболели год назад, но им говорят, что вакцинироваться все равно нужно или предоставить справку о том, что переболели. Другие, чтобы избежать конфликтов и проблем с руководством, соглашаются уколоться даже почти просроченной вакциной, лишь бы улучшить статистику.

Не ниже 80% – иначе закроют

В Госпродпотребслужбе Киева говорят, что подобные действия – это решение каждого отдельного руководителя администрации учебного заведения. Глава Госпродпотреблужбы Олег Рубан объяснил, что если нет 80% вакцинированных работников, вуз не сможет работать и, соответственно, выплачивать зарплату преподавателям.

"Поэтому администрации вузов решают, как им добиться необходимого процента вакцинации. И ищут всевозможные способы воздействия на сотрудников", – рассказал Олег Рубан.

Половина университетов Киева на удаленке

Рубан говорит, что сам он не слышал о таких "мерах воздействия", но то, что вузы Киева переходят на удаленную форму обучения – это факт.

"Примерно 50% столичных высших учебных заведений перешли на дистанционную форму работы. Например, Киевский Национальный университет имени Шевченко, Киево-Могилянская академия. Это их полное право", – отмечает Олег Рубан.

Какой руководитель – такая и вакцинация

Глава Госпродпотреблужбы добавляет, что у руководства учебных заведений с мая месяца было достаточно времени, чтобы эффективно провести вакцинацию сотрудников.

"Те, кто грамотно провел работу среди сотрудников и добился результата вакцинации на уровне 80% – сейчас спокойно работают. А те, кто этого не сделал, теперь пытаются сохранить свою должность как руководителя, и прибегают к разным неординарным методам", – говорит Олег Рубан.

Что говорят правозащитники?

По мнению правозащитника Эдуарда Багирова, учителя должны понимать, что мы живем уже полтора года в условиях пандемии, и они входят в особую группу риска. Причем рискуют обоюдно, как учителя, так и ученики.

"Большинство учителей любят своих учеников, поэтому они должны делать все, чтобы не заразить их коронавирусом. Они должны своевременно пройти вакцинацию, чтобы не представлять угрозу для своих воспитанников. Учителя несут моральную ответственность за это. А вот запугивание преподавателей, мол, снимут премию, уменьшат оплату труда – это однозначно незаконно. Это нарушает право на труд и его оплату", – сказал Багиров.