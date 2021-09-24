У Києві викладачів без щеплення позбавлять премій? Ми перевірили чутки

У Києві викладачів змушують вакцинуватися / Фото: Колаж: Сьогодні

По Києву поширюються чутки, що викладачів столичних вузів і шкіл підштовхують до вакцинації. Невакцинованим погрожують позбавленням премій до Дня вчителя, всіляких доплат і навіть лякають звільненнями.

Сайт "Сьогодні" з'ясовував, чи правда це.

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Вакцина або безробіття

Як виявилося – це зовсім не чутки. В одному із закладів профтехнічної освіти столиці вчителів і майстрів поставили перед фактом – негайно пройти вакцинацію. В іншому випадку керівництво погрожує позбавити викладачів премій і доплат.

"Вихід один – або вколотися, або шукати нову роботу. У нашому училищі 50% вакцинованих викладачів і персоналу. З понеділка учні на дистанційному навчанні, а вчителі та майстри повинні приходити на роботу і сидіти в порожніх класах. Причому, багато хто вже перехворіли коронавірусом і просто бояться вакцинуватися", – розповідає один з працівників.

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Працівники шоковані такими ультиматумами. Деякі перехворіли рік тому, але їм кажуть, що вакцинуватися все одно потрібно або надати довідку про те, що перехворіли. Інші, щоб уникнути конфліктів і проблем з керівництвом, погоджуються вколотися навіть майже простроченою вакциною, аби поліпшити статистику.

Не нижче 80% – інакше закриють

У Держпродспоживслужбі Києва кажуть, що подібні дії – це рішення кожного окремого керівника адміністрації навчального закладу. Глава Держпродспоживслужби Олег Рубан пояснив, що якщо немає 80% вакцинованих працівників, ВНЗ не зможе працювати і, відповідно, виплачувати зарплату викладачам.

"Тому адміністрації ВНЗ вирішують, як їм домогтися необхідного відсотка вакцинації. І шукають всілякі способи впливу на співробітників", – розповів Олег Рубан.

Половина університетів Києва на віддаленій роботі

Рубан каже, що сам він не чув про такі "заходи впливу", але те, що ВНЗ Києва переходять на віддалену форму навчання – це факт.

"Приблизно 50% столичних вищих навчальних закладів перейшли на дистанційну форму роботи. Наприклад, Київський Національний університет імені Шевченка, Києво-Могилянська академія. Це їх повне право", – зазначає Олег Рубан.

Який керівник – така і вакцинація

Глава Держпродспоживслужби додає, що у керівництва навчальних закладів з травня було достатньо часу, щоб ефективно провести вакцинацію співробітників.

"Ті, хто грамотно провів роботу серед співробітників і домігся результату вакцинації на рівні 80% – зараз спокійно працюють. А ті, хто цього не зробив, тепер намагаються зберегти свою посаду як керівника, і вдаються до різних неординарних методів", – каже Олег Рубан.

Що кажуть правозахисники?

На думку правозахисника Едуарда Багірова, вчителі повинні розуміти, що ми живемо вже півтора роки в умовах пандемії, і вони входять в особливу групу ризику. Причому ризикують обопільно, як вчителі, так і учні.

"Більшість учителів люблять своїх учнів, тому вони повинні робити все, щоб не заразити їх коронавірусом. Вони повинні своєчасно пройти вакцинацію, щоб не становити загрозу для своїх вихованців. Вчителі несуть моральну відповідальність за це. А ось залякування викладачів, мовляв, знімуть премію, зменшать оплату праці – це однозначно незаконно. Це порушує право на працю та її оплату", – сказав Багіров.