В Киеве прорыв трубы снова разорвал асфальт (фото)

Коммунальщики устраняют просадку покрытия / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве провалился асфальт прямо посреди дороги на Героев Севастополя, 33. Как сообщили корреспонденту "Сегодня", произошла авария на сетях "Киевводоканала".
Как видно на фото, участок сейчас огорожен.
В Соломенском районе из-за аварии провалился асфальт / Фото: Киев Сейчас
"Из-за этого произошло подмывание и просадка покрытия. В настоящее время аварийная бригада "Киевводоканала" работает на месте", – рассказали нам в КК "Киевавтодор".
Что делать, если прорвало воду
В случае аварии или засорения канализации необходимо обратиться в "Киевводоканал". Как это можно сделать:
- оформить обращение на сайте (кнопка "Задать вопрос");
- позвонить по аварийной горячей линии по номеру 15-81 или (044) 200-73-01.
Раньше мы писали:
- В Киеве 14 октября, прорвало водопровод на улице Юрия Литвинского, 65. В результате мутная жидкость заполнила проезжую часть, с десяток авто по колеса оказались в грязи.
- В Киеве 29 октября на улице Скляренко произошел прорыв теплотрассы. Очевидцы зафиксировали ЧП на камеру.