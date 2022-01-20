У Києві прорив труби знову розірвав асфальт (фото)

Комунальники усувають просідання покриття / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві провалився асфальт прямо посеред дороги на Героїв Севастополя, 33. Як повідомили кореспонденту "Сьогодні", сталася аварія на мережах "Київводоканалу".
Як видно на фото, ділянка зараз обгороджена.
У Солом'янському районі через аварію провалився асфальт / Фото: Киев Сейчас
"Через це сталося підмивання та просідання покриття. На даний час аварійна бригада "Київводоканалу" працює на місці", – розповіли нам у КК "Київавтодор".
Що робити, якщо прорвало воду
У разі аварії або засмічення каналізації необхідно звернутися до "Київводоканалу". Як це можна зробити:
- оформити звернення на сайті (кнопка "Задати запитання");
- зателефонувати за аварійною гарячою лінією за номером 15-81 або (044) 200-73-01.
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