В Киеве пройдут ярмарки со свежими овощами и фруктами – адреса

В столице будут продавать свежие продукты на ярмарках. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве на этой неделе пройдут продуктовые сельскохозяйственные ярмарки. Они продлятся с 14 по 19 июня. Их может посетить каждый желающий.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

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14 июня (вторник) ярмарки состоятся:

в Голосеевском районе – просп. Науки, 88;

в Днепровском районе – ул. Ивана Микитенко, 21-27;

в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5 на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибино;

в Шевченковском районе – ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4.

15 июня (среда):

в Голосеевском районе – Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской);

в Дарницком районе – ул. Анны Ахматовой, 31;

в Днепровском районе – просп. Соборности, 2-20;

в Печерском районе – ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);

в Подольском районе – просп. Правды, 5–11;

в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8.

16 июня (четверг):

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в Голосеевском районе – ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);

в Днепровском районе – б-р Перова, 8-10;

в Печерском районе – ул. Генерала Алмазова, 6-8;

в Подольском районе – ул. Юрковская (в пределах улиц Туровской и Межигорской);

в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5 на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибино.

17 июня (пятница):

в Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116 Академика Глушкова, 25-53;

в Дарницком районе – ул. Анны Ахматовой, 31;

в Деснянском районе – ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);

в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1/35-17А, ул. Алматинская, 64-74;

в Печерском районе – пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;

в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8;

в Соломенском районе – ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна), ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской);

в Шевченковском районе – ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Деревлянская, 16-20, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, межуличный проезд возле сквера в пределах улиц Олеся Гончара, 65-А и ул. Богдана Хмельницкого, 94

18 июня (суббота):

в Голосеевском районе – ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;

в Дарницком районе – ул. Ревуцкого;

в Деснянском районе – ул. Марины Цветаевой (в пределах ул. Николая Закревского и просп. Владимира Маяковского);

в Днепровском районе – ул. Всеволода Нестайко (рядом с почтамтом "Левобережный");

в Подольском районе – просп. Степана Бандеры (возле Куреневского парка);

в Оболонском районе – ул. Иорданская, 1-9, ул. Петра Калнышевского, 1-5;

в Соломенском районе – ул. Героев Севастополя (в пределах просп. Любомира Гузара, 28 и ул. Чумака);

в Шевченковском районе – ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

19 июня (воскресенье):

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в Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна);

в Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

в Печерском районе – ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);

в Шевченковском районе – ул. Татарская, 32-38.

Напомним, в Киеве – настоящая летняя жара. При мирной жизни киевляне в это время уже во всю оккупировали столичные пляжи, наслаждаясь солнцем и водой, а также отправлялись в увлекательные прогулки на каяках. В этом году все не так. Точнее, люди идут массово на пляжи, но их настойчиво просят избегать отдыха у воды. Как в Киеве проходит купальный сезон в условиях войны, выяснял сайт "Сегодня".

Кроме того, проезд в общественном транспорте Киева может подорожать. Об этом заговорили в Киевсовете еще на прошлой неделе. Сайт "Сегодня" узнавал, что обсуждали городские чиновники на заседании в Киевсовете, где заслушивался доклад Департамента финансов КГГА относительно состояния дел в транспортных коммунальных предприятиях города.