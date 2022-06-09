Подорожает ли проезд в Киеве: что планируют в КГГА

В Киевсовете рассматривают два варианта

Будут ли повышать стоимость проезда в общественном транспорте Киева, пока открытый вопрос/коллаж "Сегодня"

Проезд в общественном транспорте Киева может подорожать. Об этом заговорили в Киевсовете еще на прошлой неделе. Сайт "Сегодня" узнавал, что обсуждали городские чиновники на заседании в Киевсовете, где заслушивался доклад Департамента финансов КГГА относительно состояния дел в транспортных коммунальных предприятиях города.

Что происходило в Киевсовете

По словам Аллы Шлапак, первого заместителя главы комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития, представители департамента рассказали депутатам о сложной ситуации, которая сложилась на транспортных предприятиях города.

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"Транспортные предприятия (Киевский метрополитен и Киевпастранс), увы, не покрывают даже своего содержания – ситуация сложная. Существует два пути решения этой проблемы. Первое – повышение стоимости проезда. Второе – дотации из бюджета. На заседании было дано поручение Департаменту экономики КГГА предоставить расчеты тарифов от предприятий. Депутатский корпус Киевсовета больше склоняется ко второму варианту, то есть, выделение транспортникам дотаций из бюджета, как уже это делалось в начале финансового года", – рассказала сайту "Сегодня" первый заместитель главы комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Алла Шлапак.

Ждут расчета по тарифам

Чиновникам был задан вопрос, на сколько они считают экономически обоснованной стоимость проезда в столичном метро и наземном транспорте.

"В департаменте нам пообещали в ближайшее время предоставить такую информацию от транспортных предприятий. Мы ее ждем. На данный момент в Киевсовет она еще не подана. Скорей всего, мы остановимся на дотациях из бюджета. В июне будет еще одна бюджетная сессия Киевсовета, думаю, на ней будет решаться вопрос о том, как дотировать коммунальные транспортные предприятия", – добавляет Алла Шлапак.

Повышение или дотации?

По мнению депутат Киевсовета, повышение стоимости проезда на данный момент будет несправедливым решением по отношению к жителям Киева.

"Повышение стоимости проезда в условиях войны – это финансово очень сложно для киевлян. Нужно учитывать возросший уровень безработицы. В Киеве продолжают прибывать беженцы с зон активных боевых действий, их количество растет с каждым днем. Поэтому сейчас не время повышать тарифы, а необходимо выбрать дотирование транспортных предприятий. Конечно, гарантировать, что именно так и будет, я не могу – в КГГА на этот счет может быть другое мнение. Решение о повышение тарифов, увы, принимает не депутатский корпус. Но если есть возможность покрыть расходы транспортников из бюджета, мы должны это сделать", – говорит Алла Шлапак.

Стоит отметить, что частные маршрутки Киева уже резко увеличили стоимость проезда. Она составляет 10-15 гривен за поездку в зависимости от длины маршрута. Коммунальный транспорт продолжает возить киевлян по 8 гривен.

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В декабре прошлого года городские власти планировали поднять стоимость проезда до 20 гривен для приезжих и 12 гривен для киевлян, которые пользуются "Карточкой киевлянина".

Ранее мы писали, что в Киеве снова придется платить за проезд в городском транспорте.