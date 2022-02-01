В Киеве пьяная водительница внедорожника влетела в Днепр (фото)

В Днепр въехал внедорожник. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на Осокорках водитель кроссовера Toyota попала в ДТП – заехала в Днепр на своем автомобиле. Она была в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев без цензуры.

Реклама

Как пишут в соцсети, драгер показал 2,56 промилле. Это почти в 13 раз больше допустимой нормы.

Женщина съехала в Днепр. Фото: Киев без цензуры

Реклама

Какое наказание за пьяное вождение

В Украине вождение автомобилем в состоянии алкогольного опьянения наказываются штрафом от 17 до 34 тысяч гривен с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет следующие нарушения.

Если после этого водителя повторно ловят в нетрезвом состоянии, он заплатит штраф в размере до 51 тысячи гривен. Также его лишат права управления транспортными средствами сроком от двух до трех лет.

Для водителей готовят нововведение

В Украине хотят сделать обязательным условие проверки на алкогольное или наркотическое опьянение участников аварий с травмированными или погибшими.

Реклама

Сейчас подобная проверка проводится по решению полицейских, но новый документ обяжет проходить освидетельствование водителей на алкоголь и наркотики в случае ДТП с пострадавшими в обязательном порядке. Для этого полицейским хотят разрешить задерживать подозреваемого в употреблении за рулем алкоголя или наркотиков.

Ранее мы писали: