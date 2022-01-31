Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⛔ Кровавые "протесты" 🔴 Расстрелы в Днепре 📋 Как подготовиться к ЧС 🔔 Угроза войны с Россией
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В Киеве "герои парковки" оставили машины прямо у двери подъезда (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
31 января, 13:19
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сколько там стоят транспортные средства неизвестно
В столице водители продолжают бросать свои авто в неподходящих местах
В столице водители продолжают бросать свои авто в неподходящих местах / Фото: Коллаж: Сегодня

В Подольском районе Киева снова отличились двое "героев парковки". Водители оставили свои авто прямо перед входом в подьезд.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

Реклама

Инцидент произошел на проспекте Правды, 96.

"Нормально так запарковались чувачки. Действительно, и зачем этот проход к подъезду", – написали в Сети.

Автомобили оставили напротив дверей подъезда
Автомобили оставили напротив дверей подъезда / Фото: Киев Оперативный

Реклама

Три платные зоны парковки в столице

Киевляне могут парковаться бесплатно везде, где это разрешено правилами дорожного движения. В случае, если есть парковочная разметка и соответствующие знаки, парковка оплачивается согласно тарифам одной из трех зон:

  • I зона охватывает центр Киева, часть территории в районе "Караваевых дач" и радиорынка, а также часть территории в пределах Демеевской площади. Стоимость парковки в ней составляет 35 грн/час.;
  • II зона охватывает районы вокруг исторического центра, территорий вдоль ключевых магистралей центра города и вблизи бизнес-центров, а также Сырец, часть Голосеева, Гидропарка, Демеевки и Левобережный деловой центр. "Острова" II зоны с высоким коэффициентом нагрузки также созданы внутри III зоны – у рынков "Троещина", "Лесной" ("Юность"), авторынка, метро "Лесная" и музея "Пирогово". Стоимость парковки во II зоне – 25 грн/час.;
  • III зона охватывает спальные районы города, и стоимость парковки остается неизменной с 2011 года – 5 грн/час.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Боятся вторжения РФ? Туристы массово отменяют свои поездки в Украину Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак В Киеве вырезали деревья, чтобы начать стройку. Мы узнали, законно ли это Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко В Киеве "герои парковки" оставили машины прямо у двери подъезда (фото) Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
31 января. Джозеф Брэди. В этот день 61 год назад американский нейробиолог Джозеф Брэди отправил в первый космический полет своего воспитанника - шимпанзе Хэма...
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Коронавирус за неделю

12 406

заболело за неделю в Киeвe

+56%

Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.78

Российский рубль (₽)

0.3713

Евро (€)

32.03

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять