В Киеве пьяный водитель попал в ДТП: пострадал 5-летний ребенок (фото)

Пострадавших водителя и ребенка госпитализировали/Фото: патрульная полиция Киевской области, коллаж: "Сегодня"
В Киевской области произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пострадал 5-летний ребенок.
Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Подробности
Автопроисшествие с участием авто Opel Vectra произошло вблизи города Макаров в направлении Житомира. По предварительной информации, водитель с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением и совершил наезд на отбойник. В салоне авто находился 5-летний ребенок. Оба пострадавших госпитализированы в больницу. Обстоятельства будут устанавливать следователи.
Предупреждают, что в результате аварии возможно осложнение движения.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновение;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
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