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В Киеве пьяный водитель попал в ДТП: пострадал 5-летний ребенок (фото)

Владимир Козырь
18 января, 20:47
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают правоохранители

Пострадавших водителя и ребенка госпитализировали/Фото: патрульная полиция Киевской области, коллаж: "Сегодня"

В Киевской области произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пострадал 5-летний ребенок.

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

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Подробности

Автопроисшествие с участием авто Opel Vectra произошло вблизи города Макаров в направлении Житомира. По предварительной информации, водитель с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением и совершил наезд на отбойник. В салоне авто находился 5-летний ребенок. Оба пострадавших госпитализированы в больницу. Обстоятельства будут устанавливать следователи.

Предупреждают, что в результате аварии возможно осложнение движения.

Предварительно известно, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения/Фото: патрульная полиция Киевской области

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Автомобиль въехал в отбойник/Фото: патрульная полиция Киевской области

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34%;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

  • столкновение;
  • наезд на стоящий автомобиль;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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