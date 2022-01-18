У Києві п'яний водій потрапив у ДТП: постраждала 5-річна дитина (фото)

Постраждалих водія та дитину госпіталізували/Фото: патрульна поліція Київської області, колаж: "Сьогодні"
У Київській області сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії постраждала 5-річна дитина.
Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Деталі
Автопригода за участю авто Opel Vectra сталася поблизу міста Макарів у напрямку Житомира. За попередньою інформацією, водій з ознаками алкогольного сп’яніння не впорався з керуванням і здійснив наїзд на відбійник. В салоні авто перебувала 5-річна дитина. Обох потерпілих ушпиталено до лікарні. Обставини встановлюватимуть слідчі.
Попереджають, що внаслідок аварії можливе ускладнення руху.
Попередньо відомо, що чоловік був у стані алкогольного сп'яніння/Фото: патрульна поліція Київської області
Автомобіль в'їхав у відбійник/Фото: патрульна поліція Київської області
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
До того ж названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.
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