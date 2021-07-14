В Киеве ребенку зажало руку дверью автобуса: водитель ответил матом

Номер на автобусе был размыт и нужно устанавливать, кто из водителей этого маршрута был за рулем

На снимке - злополучный транспорт. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве произошел неприятный инцидент. Водитель автобуса не удостоверился, что все пассажиры вошли в салон и прижал дверью руку ребенку, после чего в грубой форме ответил на замечание. Как рассказали корреспонденту "Сегодня" в КП "Киевпастранс", в данной ситуации будут разбираться.

"Пожалуйста, сделайте известным водителя маршрута №21. Не успевая посадить пассажиров, закрыл дверь, тем самым травмировал руку ребенку...На замечание ответил матами...", – пишут в Сети.

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Говорят, что номер на автобусе размыт и нужно устанавливать, кто из водителей этого маршрута был за рулем.

"Водили к доктору. Есть синяк на руке. Слава Богу без ушиба. Но она очень испугалась! Он мог бы хотя-бы извиниться, а не маты гнать", – рассказала нам мать пострадавшей девочки Алена.

Ранее мы писали, что в Киеве в салоне автобуса обвалился потолок. Пользователи соцсетей шутят, что автобусу стало жарко и он сбросил кожу. Иные возмущаются, мол, как можно было выпустить его на линию в таком состоянии.

Также мы писали, что под Киевом перевернулась маршрутка с людьми – было восемь пострадавших. ДТП случилось на Гостомельской трассе в Бучанском районе после того, как микроавтобус Mercedes не поделил дорогу с легковушкой Hyundai, – машины столкнулись, после чего маршрутка опрокинулась на правый борт.