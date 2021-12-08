В Киеве ряд улиц будет без воды на выходных – адреса

В Киеве не будет воды. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве на нескольких улицах отключат холодное водоснабжение. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ на выходных.

Об этом сообщили в "Киевводоканале".

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Где не будет воды?

С 10 на 11 декабря с 18:00 до 19:00 в связи с плановыми ремонтными работами временно будет отсутствовать водоснабжение по адресам:

ул. Шелуденко, 33/19, 31

С 10 на 11 декабря с 19:00 до 10:00 в связи с плановыми ремонтными работами временно будет отсутствовать водоснабжение по адресам:

ул. Зоологическая, 6, 4, 4а, 6а

ул. Дегтяревская, 21г

В Харькове отключили воду. Фото: коллаж "Сегодня"

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Напомним, 13 января 2020 года возле Ocean Plaza прорвало крупную трубу тепломагистрали. ЧП парализовало движение транспорта в районе, а мощный фонтан горячей воды затопил торговый центр, рестораны, супермаркет и проезжую часть улицы Антоновича. Несколько человек, оказавшихся в зоне аварии, получили ожоги.

Буквально на следующий день в столице произошел еще один прорыв – на улице Семьи Идзиковских.

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