В Киеве сбой в работе транспорта – маршруты

В столице проблемы с транспортом / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве утром задерживается движение некоторых троллейбусов. Это связано с ДТП в столице.
Об этом сообщает пресс-служба Киевпастранса.
Задерживается движение троллейбусов
- Задерживается движение троллейбусов № 14, 15.
На ул. Бассейная в направлении Ботанического сада – ДТП. На место вызвана полиция.
Почему случаются сбои в работе транспорта?
Как сообщили нам в "Киевпастрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скоплений легкового транспорта. К тому же в столице достаточно мест, где сейчас идет ремонт дорог. Работы также производятся на основных магистралях города.
"Из-за этого случаются технические сбои в работе общественного транспорта", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастранс".
Там дополняют, что происходит это как утром, так и вечером.
Причиной сбоя в работе транспорта становятся и аварии. Достаточно небольшого ДТП, чтобы на проезжей части возникла пробка из троллейбусов.
Раньше мы писали:
- В Киеве запретили водителям общественного транспорта перевозить пассажиров без отопления. Кроме того, в конце рабочей смены во всех маршрутках, троллейбусах и трамваях должна производиться влажная уборка.
- В Киеве возобновили движение на бульваре Тараса Шевченко после значительной аварии.