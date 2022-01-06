У Києві збій у роботі транспорту – маршрути

У столиці проблеми з транспортом / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві зранку затримується рух деяких тролейбусів. Це пов'язано із ДТП у столиці.
Про це повідомляє прес-служба "Київпастранс".
Затримується рух тролейбусів
- Затримується рух тролейбусів №14, 15.
По вул. Басейна у напрямку Ботанічного саду – ДТП. На місце викликано поліцію.
Чому трапляються збої у роботі транспорту?
Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої у роботі громадського транспорту столиці відбуваються через щільний автомобільний трафік по місту – багато пробок і скупчення легкового транспорту. До того ж у столиці достатньо місць, де зараз триває ремонт доріг. Роботи також виготовляються на основних магістралях міста.
"Через це трапляються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".
Там доповнюють, що це відбувається як вранці, так і ввечері.
Причиною збою в роботі транспорту є аварії. Досить невеликої ДТП, щоб на проїжджій частині виник затор з тролейбусів.
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- У Києві заборонили водіям громадського транспорту перевозити пасажирів без опалення Крім того, наприкінці робочої зміни у всіх маршрутках, тролейбусах та трамваях має проводитися вологе прибирання.
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