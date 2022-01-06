У Києві збій у роботі транспорту – маршрути

У столиці проблеми з транспортом / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві зранку затримується рух деяких тролейбусів. Це пов'язано із ДТП у столиці.

Про це повідомляє прес-служба "Київпастранс".

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Затримується рух тролейбусів

Затримується рух тролейбусів №14, 15.

По вул. Басейна у напрямку Ботанічного саду – ДТП. На місце викликано поліцію.

Чому трапляються збої у роботі транспорту?

Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої у роботі громадського транспорту столиці відбуваються через щільний автомобільний трафік по місту – багато пробок і скупчення легкового транспорту. До того ж у столиці достатньо місць, де зараз триває ремонт доріг. Роботи також виготовляються на основних магістралях міста.

"Через це трапляються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".

Там доповнюють, що це відбувається як вранці, так і ввечері.

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Причиною збою в роботі транспорту є аварії. Досить невеликої ДТП, щоб на проїжджій частині виник затор з тролейбусів.

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