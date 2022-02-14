В гимназии Киева вспыхнул серьезный пожар (фото, видео)

Огонь вспыхнул в 01:23/Фото: ГСЧС Украины, коллаж: "Сегодня"

В столице пылает Киевская гимназия восточных языков. Спасатели пытаются потушить огонь.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Пожар возник 14 февраля в 01:23 в Святошинском районе столицы по вул. Львовская, 25, в трехэтажном учебном корпусе Киевской гимназии восточных языков. На место инцидента прибыли пожарные, которые пытаются потушить пламя. К тушению привлечены 60 человек и 16 ед. техники ГСЧС.

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Что делать, если пожар застал вас в помещении?

Если вы проснулись от шума пожара и запаха дыма, не садитесь на кровать, а скатитесь с нее на пол и ползком пробирайтесь к двери, но не открывайте их сразу;

осторожно прикоснитесь к двери тыльной стороной ладони. Если дверь не горячая, то осторожно откройте ее и быстро выходите, а если дверь горячая – не открывайте, дым и пламя не дадут вам выйти;

плотно закройте двери, а все щели и отверстия заткните любой тканью, чтобы избежать дальнейшего проникновения дыма, и возвращайтесь ползком в глубину помещения;

присядьте, глубоко вдохните, раскройте или разбейте окно, высуньтесь и кричите "Помогите, пожар!";

если вы выбрались через дверь, закройте их и ползком передвигайтесь к выходу из помещения, при этом обязательно закройте за собой все двери;

если вы находитесь в высотном доме, не бегите вниз сквозь пламя, а пользуйтесь возможностью спастись на крыше здания, используйте пожарную лестницу, помните, что во время пожара запрещено пользоваться лифтом.

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