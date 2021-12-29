В Киеве "скорая" с медиками врезалась в электроопору: есть пострадавшие (фото)

В столице медики попали в аварию / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на Софиевской Борщаговке произошло ДТП. Машина "скорой" врезалась в электроопору.

Об этом сообщает МагнолияTV.

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Авария произошла на улице Пушкина.

"Карета скорой ехала по вызову из Киева. Заезжая в частный сектор водитель врезался в электроопору, после чего бетонный столб упал на машину. Травмы получил водитель и сидящий впереди медик. Однако руководство скорой медицинской помощи заверило, что предварительно травмы не серьезны", – говорится в сообщении.

Автомобиль ехал на вызов / Фото: Магнолия-ТВ

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На месте работали спасатели, которые разбирали последствия аварии для того, чтобы разблокировать проезжую часть.

А также патрульные, выяснявшие все обстоятельства ДТП.

Авария произошла на Софиевской Борщаговке в частном секторе / Фото: Магнолия-ТВ

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

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столкновения;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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