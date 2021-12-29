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В Киеве "скорая" с медиками врезалась в электроопору: есть пострадавшие (фото)

Ольга Кравченко
29 декабря, 08:56
Бетонный столб упал на машину – травмы получил водитель и сидящий впереди медик

В столице медики попали в аварию / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на Софиевской Борщаговке произошло ДТП. Машина "скорой" врезалась в электроопору.

Об этом сообщает МагнолияTV.

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Авария произошла на улице Пушкина.

"Карета скорой ехала по вызову из Киева. Заезжая в частный сектор водитель врезался в электроопору, после чего бетонный столб упал на машину. Травмы получил водитель и сидящий впереди медик. Однако руководство скорой медицинской помощи заверило, что предварительно травмы не серьезны", – говорится в сообщении.

Автомобиль ехал на вызов / Фото: Магнолия-ТВ

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На месте работали спасатели, которые разбирали последствия аварии для того, чтобы разблокировать проезжую часть.
А также патрульные, выяснявшие все обстоятельства ДТП.

Авария произошла на Софиевской Борщаговке в частном секторе / Фото: Магнолия-ТВ

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34%;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

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  • столкновения;
  • наезд на стоящий автомобиль;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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