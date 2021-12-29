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У Києві "швидка" з медиками врізалася в електроопору: є постраждалі (фото)

Ольга Кравченко
29 грудня, 08:56
Бетонний стовп впав на машину – травми отримав водій і медик, що сидів попереду

У столиці медики потрапили в аварію / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на Софіївській Борщагівці сталася ДТП. Машина "швидкої" врізалася в електроопору.

Про це повідомляє МагноліяTV.

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Аварія сталася на вулиці Пушкіна.

"Карета швидкої їхала за викликом з Києва. Заїжджаючи у приватний сектор водій врізався в електроопору, після чого бетонний стовп упав на машину. Травми отримав водій і медик, який сидів попереду. Проте керівництво швидкої медичної допомоги запевнило, що попередньо травми не серйозні", – йдеться у повідомленні.

Автомобіль їхав на виклик / Фото: Магнолия-ТВ

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На місці працювали рятувальники, які розбирали наслідки аварії для розблокування проїзної частини.
А також патрульні, які з'ясовували всі обставини ДТП.

Аварія сталася на Софіївській Борщагівці у приватному секторі / Фото: Магнолия-ТВ

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне керування – 5%.

Крім того, названо основні види ДТП:

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  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

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