В Киеве сносят Демеевский рынок: что будет вместо него

Застройщиком является компания ООО “Манхеттен Инвест” / Фото: Коллаж: Сегодня

1 ноября закрыли рынок "Демеевский". В Голосеевском районе столицы планируют построить очередную высотку на месте торговой площадки.

Об этом сообщалось в решении Окружного административного суда Киева.

Реклама

Застройщик получил от Департамента градостроительства и архитектуры КГГА все необходимые документы для проведения работ. Застройка рынка предусмотрена на трех коммунальных участках общей площадью в 1,17 гектар. На его месте хотят построить 85-метровое здание.

Застройщик

Застройщиком является компания ООО "Манхеттен Инвест", которой Департамент градостроительства и архитектуры КГГА выдал все необходимые для реконструкции нежилых помещений документы (градостроительных условий и ограничений – ГУО).

Застройка рынка "Демеевский" запланирована на трех коммунальных участках общей площадью 1,17 га, их "Манхеттен Инвест" получил в аренду 1 марта 2018 года на основании решения Киевсовета.

Реклама

Пожар на рынке

В 2016 году был пожар на столичном рынке "Демеевский".

Горели четыре павильона с продуктами и бытовыми принадлежностями. Выгорело 300 квадратных метров площади.

Читайте также: