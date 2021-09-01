Рынок "Юность" сносят? Что говорят в КГГА

Работы по демонтажу с использованием техники начались еще 30 августа

На столичном рынке сносят киоски. Фото: коллаж "Сегодня"

Коммунальные службы столицы проводят демонтаж незаконных временных конструкций, которые установлены на территории рынка "Юность" и возле него.

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В КГГА "Сегодня" сообщили, что работы по демонтажу с использованием техники начались с 30 августа. Сколько киосков тут попадает под снос, в мэрии не смогли ответить до завершения всех работ.

Активность работников стала заметна, когда на рынке произошел пожар. Что-то загорелось во время демонтажа конструкции. Огонь затушили работники, которые проводили снос киосков.

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В ГСЧС Киева нам сообщили, что их для тушения огня на место не вызывали.

"Сейчас в районе рынка "Юность" все спокойно. Работы по демонтажу незаконных конструкций продолжаются в штатном режиме", – сообщили нам в КГГА.

Киев хотят зачистить от МАФов

Столичные власти решили снова вплотную заняться наведением порядка с МАФами и, похоже, хотят затеять революцию в данной сфере бизнеса. А для этого необходимо менять правила их размещения в городе. Два соответствующих проекта решения обсуждаются депутатами Киевсовета, и за них еще предстоит голосование в городском парламенте.

Чиновники уверяют, что уже 6 лет установить законно новый киоск в городе невозможно. Хотя, судя по тому, что мы наблюдаем ежедневно на улицах, в это с трудом верится – киоски появляются в самых неожиданных местах, причем их лепят где попало.

Ранее мы сообщали, что в Киеве в переходе на Осокорках, где недавно коммунальные службы лишились МАФов, снова орудуют "стихийники".