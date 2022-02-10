В Киеве снова произошел сбой в работе общественного транспорта: чем не проехать

В Киеве произошел сбой транспорта. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве с утра 10 февраля произошел очередной сбой в работе общественного транспорта. Движение троллейбусов и трамваев задерживается по техническим причинам.

Об этом сообщили в Киевпасстрансе.

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Трамваи № 22а, 28, 35

Задерживается движение трамваев №22а, 28, 35, выезд 4, 5 по ул. Миропольский – А. Малышко по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Движение возобновлено в 05:05, курсирование с отклонением от графика.

Троллейбусы № 29, 30, 31

Задерживается движение троллейбусов №29, 30, 31, выезд 37, 50к на просп. Шухевича по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

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Движение возобновлено в 05:35, курсирование с отклонением от графика.

Почему в Киеве участились сбои в работе транспорта?

В последнее время каждое утро в Киеве начинается сбоев в работе наземного общественного транспорта – трамваев, троллейбусов, автобусов.

На коммунальном предприятии "Киевпасстранс" отмечают, на движение транспорта влияет дорожная обстановка, а именно частые ДТП.

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Также на движение транспорта в значительной степени влияет погода – снег, гололедица.

"К сожалению, мы не ездим, как метрополитен, по отдельным линиям. Работа наземного транспорта так или иначе зависит от общей обстановки на дорогах города. Также мы зависим от поведения других участников дорожного движения, а она иногда бывает очень странной. Это основные причины сбоев в работе городского наземного транспорта", – отмечают в "Киевпасстрансе".

Также сбои в работе транспорта происходят из-за неправильно припаркованных автомобилей в габаритах проезда трамваев и троллейбусов. А иногда транспорт останавливается из-за технических проблем – поломки, съезды с рельсов.

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