В Киеве снова сбой в работе общественного транспорта и пробки – где не проехать (карта)

В городе образовались пробки / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 31 января, в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Движение некоторых маршрутов изменилось, а также на дорогах города образовались пробки.

Об этом сообщает Киевпастранс.

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Что с транспортом

Изменено движение автобусов №97 по улице Клавдиевская. Все из-за припаркованной машины в габарите проезда. На место вызвали полицию.

Сейчас автобусы №97 ездят до улицы Условие.

Где пробки

На левом берегу Киева серьезные пробки образовались на Броварском проспекте, а также на проспекте Николая Бажана возле метро "Осокорки" и на улице Петра Радзиня.

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Пробки в столице / Фото: Google Maps

Об этом свидетельствует онлайн-сервис Google maps.

На правом берегу Киева движение затруднено по Большой Окружной, на улицах Вячеслава Черновола, на проспектах Академика Глушкова и Лобановского.

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Также пробка образовалась возле метро "Нивки", "Святошин" и на улице Жилянской.

Пробки в столице / Фото: Google Maps

Почему в Киеве участились сбои в работе транспорта?

В последнее время каждое утро в Киеве начинается со сбоев в работе наземного общественного транспорта – трамваев, троллейбусов, автобусов.

В коммунальном предприятии "Киевпастранс" отмечают, что на движение транспорта влияет дорожная обстановка, а именно частые ДТП.