В Киеве сняли зрелищное фото молний, которые озарили все небо

Ночью 30 августа в городе была сильная гроза. Фото: коллаж "Сегодня"

Киев уже неделю накрывает непогода. В городе сегодня ночью начались сильный дождь и гроза, поднялся ветер. Очевидцы сняли на камеру несколько роскошных молний.

Фото опубликовал Киев Оперативный в Telegram.

"Невероятная ночная красота молний пестрела всю ночь в Киеве", – пишут в Сети.

Молния озарила небо. Фото: Киев Оперативный/Telegram

Молнии буквально одна за одной "били по городу".

Красивая молния над домом. Фото: Киев Оперативный/Telegram

Небо затянуло тучами. Фото: Киев Оперативный/Telegram

Новости погоды – в сентябре ожидаем первые заморозки

Как рассказал нам замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, температура в сентябре будет близкой к климатической норме, в отличие от августа, который, напомним, был на 1,5 градуса жарче обычного.

"Первый осенний месяц – переход от лета к осени, – отметил Анатолий Прокопенко. – Световой день постепенно становится короче, температура воздуха ниже. Теплые дни еще будут в начале месяца, но это уже не лето. Меняется циркуляция воздуха в атмосфере, преобладают воздушные массы с северо-запада и северо-востока, которые несут прохладу. Особенно это заметно в ночное время при антициклональном характере погоды (малооблачность). Ожидаем в сентябре и первые заморозки, прежде всего в северных и западных областях. Сентябрь – засушливый месяц, поэтому дождей будет немного, в пределах нормы".

По информации Укргидрометцентра, средняя месячная температура в сентябре предполагается 14-18 градусов тепла, на юге до +20, в Карпатах 11-12 градусов тепла. Это на 7-10 градусов ниже, чем в августе.

По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в сентябре составляет 8 градусов мороза, абсолютный максимум – 38 градусов тепла.

Напомним, что: