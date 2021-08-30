В Киеве сняли зрелищное фото молний, которые озарили все небо

Ночью 30 августа в городе была сильная гроза. Фото: коллаж "Сегодня"
Киев уже неделю накрывает непогода. В городе сегодня ночью начались сильный дождь и гроза, поднялся ветер. Очевидцы сняли на камеру несколько роскошных молний.
Фото опубликовал Киев Оперативный в Telegram.
"Невероятная ночная красота молний пестрела всю ночь в Киеве", – пишут в Сети.
Молнии буквально одна за одной "били по городу".
Новости погоды – в сентябре ожидаем первые заморозки
Как рассказал нам замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, температура в сентябре будет близкой к климатической норме, в отличие от августа, который, напомним, был на 1,5 градуса жарче обычного.
"Первый осенний месяц – переход от лета к осени, – отметил Анатолий Прокопенко. – Световой день постепенно становится короче, температура воздуха ниже. Теплые дни еще будут в начале месяца, но это уже не лето. Меняется циркуляция воздуха в атмосфере, преобладают воздушные массы с северо-запада и северо-востока, которые несут прохладу. Особенно это заметно в ночное время при антициклональном характере погоды (малооблачность). Ожидаем в сентябре и первые заморозки, прежде всего в северных и западных областях. Сентябрь – засушливый месяц, поэтому дождей будет немного, в пределах нормы".
По информации Укргидрометцентра, средняя месячная температура в сентябре предполагается 14-18 градусов тепла, на юге до +20, в Карпатах 11-12 градусов тепла. Это на 7-10 градусов ниже, чем в августе.
По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в сентябре составляет 8 градусов мороза, абсолютный максимум – 38 градусов тепла.
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