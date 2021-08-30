У Києві зняли видовищне фото блискавок, які осяяли все небо

Вночі 30 серпня в місті була сильна гроза. Фото: колаж "Сьогодні"
Київ уже тиждень накриває негода. У місті сьогодні вночі почалися сильний дощ і гроза, піднявся вітер. Очевидці зняли на камеру кілька розкішних блискавок.
Фото опублікував Київ Оперативний в Telegram.
"Неймовірна нічна краса блискавок рясніла всю ніч в Києві", – пишуть в Мережі.
Блискавки буквально одна за однією "били по місту".
Новини погоди – у вересні очікуємо перші заморозки
Як розповів нам заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, температура у вересні буде близькою до кліматичної норми, на відміну від серпня, який, нагадаємо, був на 1,5 градуса спекотніший, ніж звичайно.
"Перший осінній місяць – перехід від літа до осені, – зазначив Анатолій Прокопенко. – Світовий день поступово стає коротшим, температура повітря нижче. Теплі дні ще будуть на початку місяця, але це вже не літо. Змінюється циркуляція повітря в атмосфері, переважають повітряні маси з північного заходу і північного сходу, які несуть прохолоду. Особливо це помітно в нічний час при антициклональному характері погоди (малохмарна). Очікуємо в вересні і перші заморозки, перш за все в північних і західних областях. вересень – посушливий місяць, тому дощів буде трохи, в межах норми".
За інформацією Укргідрометцентру, середня місячна температура у вересні передбачається 14-18 градусів тепла, на півдні до +20, у Карпатах 11-12 градусів тепла. Це на 7-10 градусів нижче, ніж в серпні.
За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у вересні становить 8 градусів морозу, абсолютний максимум – 38 градусів тепла.
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