В Киеве таксист напоил пассажирку кофе с психотропами (фото)

В столице таксист жестоко напал на 32-летнюю женщину. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве полицейские задержали таксиста, который подсыпал наркотики в напиток пассажирке, а затем ограбил ее. Теперь злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины.

Реклама

Подробности

В полицию поступило сообщение от девушки о том, что на автозаправочной станции водитель такси подмешал ее знакомой в кофе неизвестный психотропный препарат, и после того, как она потеряла сознание — отобрал телефон. Затем злоумышленник бросил пострадавшую возле подъезда многоэтажки и скрылся.

В результате врачи констатировали у женщины острое медикаментозное отравление. Сейчас она находится под наблюдением медиков.

Злоумышленника задержали

Спустя несколько часов преступника задержала полиция. У него изъяли телефон потерпевшей и таблетки, которые он добавил в напиток.

Реклама

Как выяснили правоохранители, мужчина подвозил пассажирку домой и под предлогом нехватки горючего заехал на автозаправочную станцию. Там таксист купил кофе, угостил им женщину, добавив туда сильнодействующий препарат. В результате пассажирке стало плохо и злоумышленник отобрал у нее мобильный телефон, а затем оставил у подъезда многоэтажки без сознания. Пострадавшую обнаружила соседка и позвонила в скорую и полицию.

Злоумышленником оказался иностранец 1997 года рождения. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за незаконное завладение транспортным средством.

Что грозит преступнику?

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины – разбой, связанный с причинением тяжких телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас досудебное расследование продолжается.

Реклама

В столице таксист напоил и ограбил женщину. Фото: ГУНП Украины

В Киеве на Печерске таксист напал с ножом на пассажира

2 августа в Печерском районе Киева задержали водителя такси по подозрению в ножевом ранении пассажира.

Инцидент произошел на улице Парковой. Во время движения в салоне между мужчинами возник конфликт, в ходе которого заказчик услуги попросил остановить автомобиль. Мужчины вышли на улицу и продолжили выяснять отношения. В результате таксист ранил ножом бедра и живот пассажира. В салоне в тот момент находилась женщина, которая и сообщила о преступлении.