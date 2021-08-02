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В Киеве на Печерске таксист напал с ножом на пассажира (фото)

2 августа 2021 14:46

Виктория Барановская Виктория Барановская

Во время движения в салоне между мужчинами возник конфликт, который перерос в поножовщину

Таксист ранил ножом бедра и живот пассажира / Фото: коллаж "Сегодня"

Таксист ранил ножом бедра и живот пассажира / Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 2 августа, в Печерском районе Киева задержали водителя такси по подозрению в ножевом ранении пассажира.

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Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Инцидент произошел на улице Парковой. Во время движения в салоне между мужчинами возник конфликт, в ходе которого заказчик услуги попросил остановить автомобиль. Мужчины вышли на улицу и продолжили выяснять отношения. В результате таксист ранил ножом бедра и живот пассажира. В салоне в тот момент находилась женщина, которая и сообщила о преступлении.

На место сразу же прибыли медики и правоохранители. Патрульные опросили заявителя и выяснили, что между пассажиром и водителем возник конфликт.

Фото: Отдел коммуникации полиции Киева
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Фото: Отдел коммуникации полиции Киева

"В результате мужчина попросил остановить машину, чтобы отказаться от услуги. Однако инцидент не был исчерпан и после того, как пассажир вместе с женой и товарищем покинули салон. Ссора переросла в потасовку, во время которой один из участников получил ножевые ранения бедер и живота. Сразу после содеянного водитель такси сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении", – сообщили в полиции.

Правоохранители оперативно разыскали злоумышленника и задержали его. Им оказался 35-летний иностранец. В салоне иномарки провели обыск и изъяли нож со следами крови – его направили на экспертизу.

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Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Фото: Отдел коммуникации полиции Киева
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Фото: Отдел коммуникации полиции Киева

Ранее мы сообщали, что в Житомире задержали подозреваемого в нападении на таксиста, который сделал пешеходам замечание за "прогулку" по трамвайным рельсам.

Напомним, что в Деснянском районе Киева произошло серьезное ДТП – водитель одной из столичных служб такси на автомобили Hyundai сбил 3-летнего мальчика.

Кроме того, в селе Тарасовка Киевской области произошло жестокое убийство – 31-летний таксист убил собственную тетю.

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