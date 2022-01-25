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"Черно***ая обезьяна". В Киеве таксист жестоко избил иностранца (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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25 января, 15:16
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Водитель отменил заказ и уехал
В столице таксист напал и избил темнокожего мужчину. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице таксист напал и избил темнокожего мужчину. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве таксист избил пассажира-иностранца за то, что он попросил включить в машине радио "Майами".

Об этом пострадавший мужчина сообщил на своей странице в Instagram.

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Подробности

Как рассказал потерпевший, он с друзьями вызвал такси. Когда компания села в машину, то мужчина попросил водителя включить радио "Майами".

"Он отказался, и я спросил: "А что можно включить?". Он спросил, не прикалываюсь ли я, отменил поездку и сказал нам выйти из машины. После чего мы вышли, он вышел тоже, резко ударил меня в лицо и крикнул: "Ничего я тебе не включу, черно***ая обезьяна", – сообщил пострадавший мужчина.

Пострадавший мужчина. Фото: "Реальный Киев"

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В Киеве таксист ограбил иностранца-пассажира, который вышел покурить

В Киеве в 2019 году на Оболони полицейские задержали таксиста за ограбление иностранца. Так, водитель увидел у пассажира немалую сумму денег и решил ограбить его.

"В полицию за помощью обратился иностранец, который сообщил, что его ограбили. На такси он возвращался домой из развлекательного заведения. По дороге попросил водителя остановиться, чтобы покурить, но как только вышел, таксист скрылся. В автомобиле осталась сумка потерпевшего, в которой было 1100 долларов США, 200 тысяч гривен и ноутбук", - говорится в сообщении.

Полиция отработала камеры видеонаблюдения на месте происшествия и установила марку и маршрут автомобиля. Позднее полицейские установили местонахождение разыскиваемого авто, а через некоторое время задержали и владельца. Злоумышленником оказался 34-летний киевлянин, который признался в содеянном.

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