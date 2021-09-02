В Киеве водитель автобуса протащил по асфальту зажатую в дверях женщину (фото)

Водитель не заметил пассажирку и закрыл дверь/Фото: коллаж "Сегодня"
В четверг, 2 сентября, в Киеве водитель автобуса случайно протащил за автобусом пожилую женщину, которая не успела зайти в общественный транспорт.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Инцидент произошел возле станции метро "Дворец спорта". Там, по словам очевидцев, водитель не заметил, что еще не все люди успели выйти, из-за чего зажал одну из пассажирок дверью и протащил так несколько метров.
Свидетели происшествия вызвали на место полицию и "скорую".
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На данном этапе неизвестно, получила ли женщина в результате происшествия какие-то серьезные травмы. В полицию по поводу данного инцидента она не обращалась.
Пострадавшая не обращалась в полицию/Фото: Киев Оперативный
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