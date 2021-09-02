У Києві водій автобуса протягнув по асфальту затиснуту в дверях жінку (фото)

Водій не помітив пасажирку і закрив двері/Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 2 вересня, в Києві водій автобуса випадково протягнув за автобусом жінку похилого віку, яка не встигла зайти в громадський транспорт.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Інцидент стався біля станції метро "Палац спорту". Там, за словами очевидців, водій не помітив, що ще не всі люди встигли вийти, через що затиснув одну з пасажирок дверима і протягнув так кілька метрів.

Свідки події викликали на місце поліцію і "швидку".

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На даному етапі невідомо, чи отримала жінка в результаті події якісь серйозні травми. До поліції стосовно цього інциденту вона не зверталася.

Постраждала не зверталася до поліції/Фото: Київ Оперативний

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