В Киеве возобновили два трамвайных маршрута: расписание движения

В КГГА сообщили расписание движения трамваев №1 и №5 / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве продолжают запускать общественный транспорт, возобновили работу трамвайные маршруты №1 и №5

Киевская городская государственная администрация сообщила в Facebook расписание движения:

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№ 1 – от Михайловской Борщаговки до улицы Старовокзальной. Интервал движения 12 минут;

№5 – от улицы Сержа Лифаря до станции "Троещина-2". Интервал движения 20 минут.

Также сообщается, что время работы общественного транспорта с 18 апреля продлено – метрополитен работает с 6:30 до 20:00, а наземный транспорт – с 7:00 до 21:00.

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Изменения были внесены после того, как комендантский час в столице начинается часом позже, а заканчивается часом раньше – с 22:00 до 5:00.

Движение поездов метро

Метро в Киеве возобновляет работу постепенно, пока не открылись все станции.

"Красная" линия – от станции "Академгородок" до станции "Театральная";

"Синяя" линия – от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";

"Зеленая" линия – от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".

Приблизительное время ожидания поезда – 30 минут. На станциях метро обычно развешивают объявления с точным расписанием движения поездов.

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Отметим, что в столице планируют переименовать 5 станций метро, названия которых стали неприемлемыми из-за российской агрессии

Киев начинает оживать

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