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"Дружба народов" убивает украинцев: в Киеве хотят переименовать пять станций метро

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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8 апреля, 13:30
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Глава столичной подземки просит избавиться от названий станций, напоминающих о России и Беларуси
Виктор Брагинский выступил за переименование станций метро.
Виктор Брагинский выступил за переименование станций метро. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве выступают за переименование пяти станций столичного метро, названия которых перекликаются с Россией и Беларусью.

Об этом сообщил глава КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский в Facebook.

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Он сообщил, что уже обратился к мэру с инициативой о переименовании станций.

"Наши люди укрываются на Дружбы народов, пока эта так называемая дружба народов убивает их земляков, соседей, родственников и уничтожает нашу страну. Такого не может быть", – пояснил Брагинский.

Какие станции могут быть переименованы

  • "Дружбы народов",
  • "Площадь Льва Толстого",
  • "Берестейская",
  • "Минская",
  • "Героев Днепра".

"Убежден, что профильная комиссия по вопросам наименований совместно с общественностью выберет достойные названия и увековечит наших героев!", – добавил глава КП "Киевский метрополитен".

Станции метро в Киеве, названия которых просят поменять. Фото: Виктор Брагинский

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"Дерусификация" улиц в Украине

Жители Ужгорода обратились к местным властям с просьбой переименовать улицы и площади, названные в честь известных россиян

"Многие улицы, площади, скверы, переулки нашего города названы в честь российских деятелей политики, литературы и искусства, которые никоим образом не причастны к Закарпатью и Ужгороду, а значит, являются атавизмом предыдущей политики построения общероссийского и общесоветского культурного пространства", — говорится в обращении в Ужгородский городской совет.

Авторы обращения предложили переименовать более 40 улиц города, в том числе Гагарина, Декабристов, Достоевского, Лермонтова, Ломоносова, Пушкина, Толстого, Чайковского, Чехова.

Также ужгородцы попросили демонтировать бюст Пушкина в центре Ужгорода.

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