"Дружба народов" убивает украинцев: в Киеве хотят переименовать пять станций метро

В Киеве выступают за переименование пяти станций столичного метро, названия которых перекликаются с Россией и Беларусью.
Об этом сообщил глава КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский в Facebook.
Он сообщил, что уже обратился к мэру с инициативой о переименовании станций.
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"Наши люди укрываются на Дружбы народов, пока эта так называемая дружба народов убивает их земляков, соседей, родственников и уничтожает нашу страну. Такого не может быть", – пояснил Брагинский.
Какие станции могут быть переименованы
- "Дружбы народов",
- "Площадь Льва Толстого",
- "Берестейская",
- "Минская",
- "Героев Днепра".
"Убежден, что профильная комиссия по вопросам наименований совместно с общественностью выберет достойные названия и увековечит наших героев!", – добавил глава КП "Киевский метрополитен".
Станции метро в Киеве, названия которых просят поменять. Фото: Виктор Брагинский
"Дерусификация" улиц в Украине
Жители Ужгорода обратились к местным властям с просьбой переименовать улицы и площади, названные в честь известных россиян
"Многие улицы, площади, скверы, переулки нашего города названы в честь российских деятелей политики, литературы и искусства, которые никоим образом не причастны к Закарпатью и Ужгороду, а значит, являются атавизмом предыдущей политики построения общероссийского и общесоветского культурного пространства", — говорится в обращении в Ужгородский городской совет.
Авторы обращения предложили переименовать более 40 улиц города, в том числе Гагарина, Декабристов, Достоевского, Лермонтова, Ломоносова, Пушкина, Толстого, Чайковского, Чехова.
Также ужгородцы попросили демонтировать бюст Пушкина в центре Ужгорода.
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