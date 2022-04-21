В Киеве возобновили работу "красной" линии метро

Метрополитен в Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"

В столице с 21 апреля возобновлено движение по "красной" ветке метро. Поезда теперь ходят от "Академгородка" до "Лесной".

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в Telegram.

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Отмечается, что пересадочный узел "Крещатик" – "Майдан Независимости" остается закрытым. На всех линиях будет сокращен интервал движения между поездами до 10-15 минут.

Поезда следуют без остановки на станциях "Майдан Независимости", "Крещатик", "Днепр", "Гидропарк" и "Кловская".

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