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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В Киеве снова можно будет доехать до всех станций метро – дата

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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20 апреля, 09:57
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Также будут работать пересадочные узлы: "Золотые ворота"-"Театральная"; "Площадь Льва Толстого"-"Дворец спорта"
В столице изменилось движение поездов метро. Фото: УНИАН, коллаж "Сегодня"
В столице изменилось движение поездов метро. Фото: УНИАН, коллаж "Сегодня"

С четверга, 21 апреля, в Киеве возобновляется движение поездов метро до станции "Лесная". Интервал движения на всех линиях сократят до 10-15 минут.

Об этом сообщили в КГГА.

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Движение поездов осуществляется:

  • Красная линия: от станции "Академгородок" до станции "Лесная";
  • Синяя линия: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";
  • Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".

Работают пересадочные узлы: "Золотые ворота"-"Театральная"; "Площадь Льва Толстого"-"Дворец спорта".

Без остановки поезда следуют мимо станции: "Майдан Независимости", "Хрещатик" и "Кловская".

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Стоит отметить, что график работы метро может оперативно меняться.

Киев начинает оживать

В Киеве возобновили прокат электросамокатов и велосипедов. Городские власти отмечают, что самокаты и велосипеды могут стать альтернативой для перемещения на короткое расстояние.

Кроме того, в столице планируют переименовать 5 станций метро, которые носят старые названия, ставшие неприемлемыми из-за российской агрессии.

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В Киеве открыли Южный мост, который больше месяца работал только для спецтранспорта и общественного транспорта. Также в городе запустили еще четыре троллейбусных маршрута.

Ранее мы писали:

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