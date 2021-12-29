В Киеве впервые за 8 лет войны прозвучат сирены: что нужно знать

Впервые сирены включат на полную мощность / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве будет опробована сирена оповещения населения. Такую задачу поставили городские власти столицы.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.
Когда в столице услышат сирены:
- Проверка планируется после рождественских праздников.
- За 10 дней до этого будет проводиться информационная политика, чтобы предупредить людей об испытательных мероприятиях: сирены, оповещения на радио и телевидении, отработка силовыми подразделениями выполнения их задач.
- Конечная дата проверки еще не определена.
Особенности этой проверки
По словам Ткачука, технические проверки системы проводятся еженедельно. Но в данный момент хотят испытывать весь комплекс действий.
"Мы должны услышать, что такое сирена. Никто из нас никогда такое не слышал. И мы должны понимать, что нужно делать, когда услышим сирены", – объяснил он.
На вопрос, почему проверка проводится только на 8-м году войны, Ткачук ответил: "Рано или поздно мы должны были это сделать". Однако ни с какими событиями он эту проверку не связал.
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