Кличко или Минобороны? Мы узнали, кто в ответе за защиту Киева в случае вторжения РФ

Градоначальника столицы раскритиковали за то, что он "политизирует дело организации территориальной обороны"

Министр обороны Алексей Резников (слева) и мэр Виталий Кличко (справа) поспорили по поводу терробороны. / Фото: Коллаж: Сегодня

Минобороны и военные эксперты прокомментировали новостям "Сегодня" нашумевший вопрос обороны Киева в случае агрессии со стороны России. Таким образом они попытались ответить на вопрос о том, кто должен защищать столицу в случае атаки.

Что говорят в Минобороны

Например, в оборонном ведомстве нам рассказали, что уже через несколько дней, с 1 января, начнет действовать закон, касающийся территориальной обороны страны.

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"Соответственно, будут и сформированы такие силы. Создаваться они будут в несколько этапов, которые завершатся ориентировочно к июню 2022 года. К сожалению, имеем такие факты, что некоторые местные власти пиарятся на территориальной обороне, вошли в кураж и не могут остановиться", – сообщили нам в министерстве.

При этом уточнили, что согласно действующего законодательства, есть четкая вертикаль Сил территориальной обороны, которую формируют исключительно военные. Также в Минобороны подчеркнули, что руководители органов местного самоуправления не должны создавать штабов терробороны, но должны принимать участие в их работе.

Споры между Виталием Кличко и центральной властью

Более подробно ситуацию нам прояснил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Согласно закона, функции территориальной обороны разделены между Минобороны и местными советами, – говорит Жданов. – Общее руководство, контроль и постановку задач осуществляет Министерство обороны. Также оно обеспечивает материально-техническими средствами и техникой. Местные советы должны заниматься организацией на местах. Сейчас нашла "коса на камень", наблюдаем чисто политические споры между мэром и центральной властью. К сожалению, Министерство обороны здесь выступает инструментом от Офиса президента".

По словам Олега Жданова, в компетенции местных властей находятся бомбоубежища, система оповещения и т.п.

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"Никто не запрещает провести информирование населения. Среди этого есть деликатный вопрос – это проведение учений. Их проведение создают панику и напряжение в обществе. Перед учениями (терробороны – Авт.) нужно провести информирование населения", – говорит Жданов.

И привел пример того, что во время учений могут смоделировать ситуацию по эвакуации горожан в бомбоубежища.

Говоря детальнее о защите страны, Олег Жданов уточнил, что украинские силы противовоздушной обороны контролируют пролет по Украине каждого самолета.

"Вооружение наших ПВО технически исправно, боеспособно, но на два поколения отстает от современного уровня. Почему? Это старое советское вооружение. Кроме того, у нас отсутствует система противоракетной обороны", – говорит Олег Жданов.

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Что было раньше

Вчера, 27 декабря, мэр Киева Виталий Кличко провел совещание по безопасности и территориальной обороне столицы. Он заявил, что нужно быть готовыми к разным возможным сценариям событий и что система терробороны города должна быть развернута в ближайшее время.

Кличко также указал на необходимость особого внимания к безопасности объектов критической инфраструктуры. Таких в Киеве более 500. Их в случае чрезвычайной ситуации берут под охрану разные ведомства. В частности, Нацполиция, военные, подразделения территориальной обороны.

Заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Андрей Крищенко сообщил, что столица создает штаб территориальной обороны. В январе планируют провести командно-штабные учения территориальной обороны столицы.

Реакция Минобороны

Там раскритиковали заявления Кличко, заявив, что местные власти "политизируют дело организации территориальной обороны".

"Речь идет о самом важном – защите нашей страны. Здесь не место пиара и подергивания. Мы все вместе должны работать ради интересов Украины, каждый – в пределах своих полномочий. Есть четкая вертикаль Сил территориальной обороны. Ее формируют военные. Главы общин не возглавляют формирование Сил территориальной обороны и должны действовать в пределах своих компетенций", – сказал министр обороны Алексей Резников.

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