В Киеве вспыхнул пожар в институте (видео)

В Киеве произошел пожар в институте автоматики. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 22 ноября, в Киеве на улице Нагорной, 22 загорелось помещение Киевского института автоматики. На место ЧП прибыли спасатели.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный".

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Подробности ЧП

"В институте автоматике по предварительной информации произошло возгорание в помещении на 4-м этаже, площадь – 50 кв. м", – сказала "Сегодня" спикер столичного управления ГСЧС Светлана Водолага.

В настоящее время идет ликвидация пожара. На месте работают восемь единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

Причина пожара будет устанавливаться правоохранителями. Жертв и пострадавших нет.

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В Киеве загорелась новостройка

Также в Киеве на проспекте Правды, 67, произошел пожар в новостройке ЖК "Нивки Парк". Там загорелись электрощитовые с 5-го по 16-й этаж.

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Как нам стало известно, звонок о пожаре поступил в 11:03 в новостройке на проспекте Правды, 67.