В Киеве ВУЗы начали переводить на дистанционку

В столице ужесточают карантин / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевские ВУЗы начали переходить на дистанционную форму обучения. С 25 октября университет имени Бориса Гринченко отправляет студентов на "удаленку".

Такое сообщение, по данным "Сегодня", начали получать студенты вечером 21 октября.

Реклама

Так,с 25 октября до 15 ноября будут учится онлайн.

Однако пока на сайте университета еще нет распоряжения.

Реклама

Киев скоро будет в красной зоне

Столица перейдет в красную зону карантина в ближайшие дни. Этот вопрос власти рассмотрят в пятницу, 22 октября.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время сессии Киевсовета.

По словам Кличко, 22 октября городская комиссия по ТЭБ и ЧС примет решение о введении дополнительных ограничений и функционировании столицы в условиях красной зоны.

Реклама

Как долго школьники будут дома

Министерство здравоохранения и Министерство образования дискутируют о продлении осенних каникул для школьников. Обсуждение привело к ухудшению ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

По словам санврача, скорее всего, каникулы будут немножко продлены.

"Но мы не считаем, что они будут достаточно длительными. Мы в данный момент дискутируем о сроке 3-4 недели", – рассказал Кузин.

Читайте также: