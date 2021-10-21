У Києві ВНЗ почали переводити на дистанційку

У столиці посилюють карантин / Фото: Колаж: Сьогодні

Київські ВНЗ почали переходити на дистанційну форму навчання. З 25 жовтня університет імені Бориса Грінченка відправляє студентів на "дистанційку".

Таке повідомлення, за даними "Сьогодні", почали отримувати студенти ввечері 21 жовтня.

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Так, з 25 жовтня до 15 листопада навчатимуться онлайн.

Однак поки на сайті університету ще немає розпорядження.

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Київ скоро буде в "червоній зоні"

Столиця перейде в "червону зону" карантину найближчими днями. Це питання влада розгляне в п'ятницю, 22 жовтня.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час сесії Київради.

За словами Кличка, 22 жовтня міська комісія з ТЕБ та НС прийме рішення про введення додаткових обмежень і функціонуванні столиці в умовах "червоної зони".

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Як довго школярі будуть вдома

Міністерство охорони здоров'я і Міністерство освіти дискутують про продовження осінніх канікул для школярів. Обговорення призвело до погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус.

За словами санлікаря, найімовірніше, канікули будуть трошки продовжені.

"Але ми не вважаємо, що вони будуть досить тривалими. Ми зараз дискутуємо про термін 3-4 тижні", – розповів Кузін.

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