В Киеве выбирают меру пресечения участникам "Нацкорпуса". Что происходит под судом

Под судом собрались члены Нацкорпуса. Коллаж "Сегодня"

В Шевченковском суде Киева 6 августа будут рассматривать дело членов "Нацкорпуса", которых ранее задержали в Харькове. Под зданием уже дежурит Нацгвардия и спецподразделения полиции.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

Заседание суда назначено на 10:00, но по состоянию на 10:20 ещё не началось. В канцелярии суда сообщили, что судья еще должен принять решение в каком режиме будет проходить суд, в закрытом или открытом.

Руководитель центрального штаба "Нацкорпуса" Максим Жорин и член "Национального корпуса" Саша Волков уже в здании суда, их пропустили первыми.

Люди, которые пришли поддержать подозреваемых, идут со стороны улиц Дегтяревская и Оранжерейная. Их также уже пропустили на территорию суда.

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Кроме того, участников "Нацкорпуса" свозят к зданию суда автобусами. Многие приехали из Харькова.

За что задержали членов "Нацкорпуса"?

В Харьковской области СБУ разоблачила мощную преступную группировку. Во время спецоперации были задержаны почти 50 человек, изъято оружие и боеприпасы. Как оказалось – облаву спецназ устроил на представителей "Нацкорпуса".

По данным Службы безопасности, они занимались рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг. Объем их "прибыли" составлял более 1 млн грн ежемесячно.

При этом в пресс-службе "Нацкорпуса" все отрицают. Мол, масштабных обысков не было, все оружие зарегистрированное и практически никого не задерживали.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в Киеве компания избила мужчину, а потом один из парней угрожал Нацкорпусом, ножом и пистолетом.

А в декабре прошлого года в Харькове "Нацкорпус" ворвался на сессию райсовета. Они выступили против назначения главы совета.