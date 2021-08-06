У Києві обирають запобіжний захід членам "Нацкорпусу". Яка ситуація під судом – фото, відео

Під будівлею суду зібралися члени "Нацкорпусу", щоб підтримати обвинувачуваних, охорону будівлі підсилили

Під судом зібралися члени Нацкорпусу. Колаж "Сьогодні"

У Шевченківському суді Києва 6 серпня будуть розглядати справу членів "Нацкорпусу", яких затримали раніше у Харкові. Під будівлею вже чергує Нацгвардія і спецпідрозділи поліції.

Сайт "Сьогодні" веде трансляцію з місця події:

Засідання суду перенесли на 12:00.

Керівник центрального штабу "Нацкорпусу" Максим Жорін і член "Національного корпусу" Саша Волков вже в будівлі суду, їх пропустили першими.

Люди, які прийшли підтримати підозрюваних, йдуть з боку вулиць Дегтярівська та Оранжерейна. Їх також уже пропустили на територію суду.

До того ж, учасників "Нацкорпусу" звозять до будівлі суду автобусами. Більшість приїхали з Харкова.

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Об 11:20 до суду привезли підозрюваних.

За що затримали членів "Нацкорпусу"?

У Харківській області СБУ викрила потужне злочинне угруповання. Під час спецоперації було затримано майже 50 осіб, вилучено зброю та боєприпаси. Як з’ясувалося – облаву спецназ влаштував на представників "Нацкорпусу".

За даними Служби безпеки, вони займалися рекетом бізнесменів, зокрема у сфері ритуальних послуг. Обсяг їхнього "прибутку" становив понад 1 млн грн щомісяця.

Водночас у пресслужбі "Нацкорпусу" все заперечують. Мовляв, масштабних обшуків не було, вся зброя зареєстрована і практично нікого не затримували.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше в Києві компанія побила чоловіка, а потім один з хлопців погрожував "Нацкорпусом", ножем і пістолетом.

А в грудні минулого року в Харкові "Нацкорпус" увірвався на сесію райради. Вони виступили проти призначення голови ради.