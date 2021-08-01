В Киеве задержали "сторонника ДНР", стрелявшего по прохожим. Как его накажут

Стрелка обвиняют в хулиганстве и разжигании ненависти. Коллаж "Сегодня"
Полицейские задержали мужчину, который в Киеве на Оболони стрелял из окна по прохожим. Ему грозит до семи лет тюрьмы.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
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Правоохранители уточнили, что в результате стрельбы никто не пострадал. Задержанный – ранее не судимый уроженец Донецкой области, 1998 года рождения. У него изъяли револьвер "Флобер".
Копы уже начали уголовное производство. Следователи квалифицируют действия мужчины как хулиганство и разжигание национальной вражды и ненависти. Фигуранту готовят сообщение о подозрении – ему грозит до семи лет заключения.
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