В Киеве задержали "сторонника ДНР", стрелявшего по прохожим. Как его накажут

31 августа мужчина стрелял по людям из окна и говорил на камеру "Слава России". Ему готовят сообщение о подозрении

Стрелка обвиняют в хулиганстве и разжигании ненависти. Коллаж "Сегодня"

Полицейские задержали мужчину, который в Киеве на Оболони стрелял из окна по прохожим. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

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Правоохранители уточнили, что в результате стрельбы никто не пострадал. Задержанный – ранее не судимый уроженец Донецкой области, 1998 года рождения. У него изъяли револьвер "Флобер".

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Копы уже начали уголовное производство. Следователи квалифицируют действия мужчины как хулиганство и разжигание национальной вражды и ненависти. Фигуранту готовят сообщение о подозрении – ему грозит до семи лет заключения.

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