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В Киеве загорелся яхтклуб – дым видно издалека (фото, видео)

Александр Марущак, Ольга Кравченко
4 января, 10:56
Пожар распространился на 50 квадратных метров

В столице масштабный пожар в Гидропарке / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве произошел 4 января пожар на лодочной станции в Гидропарке (со стороны Десенки). Клубы дыма видно за несколько километров.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

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Что говорят спасатели

"На территории яхтклуба "Фрегат" произошло возгорание в 2-этажном недействующем здании, размером 6х12 метров, на площади 50 м. кв.", – рассказали "Сегодня" в ГСЧС Киева.

Причина пожара пока неизвестна.

На территории яхтклуба "Фрегат" произошло возгорание / Фото: ГСЧС

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Как стало известно позже, в 11:04 спасатели локализовали пожар. Предварительно жертв и пострадавших нет.

В Днепровском районе горел утром яхтклуб / Фото: ГСЧС

К тушению привлечены 15 человек и 3 единицы техники ГСЧС.

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Смертельный пожар на базе отдыха под Винницей

В Винницкой области горела элитная база отдыха. Пожар случился в 3 часа ночи. Погасили в пять утра. Как сообщает корреспондент "Сегодня", погибла одна сотрудница комплекса, еще двое работников пострадали.

Происшествие случилось в селе Садовое Литинской территориальной общины Винницкого района.

Пожар возник на шестом этаже в помещении гостинично-ресторанного комплекса.

Работники полиции и спасатели эвакуировали около 60 человек, в том числе 53 ребенка.

Из окна здания выбросились трое человек. 19-летняя девушка погибла, а двоих пострадавших госпитализировали.

Общая площадь пожара 900 квадратных метров.

Полицией начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УКУ (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), за что предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

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