Станцию "Майдан Незалежности" закрыли, а людей отгоняют с площади. Что происходит (обновлено)

В Киеве закрыли центральную станцию метро – в КГГА говорят, что по техническим причинам, а в полиции раскрыли подробности

Фото: Telegram-канал/Киев Сейчас

В Киеве на вход и выход закрыли станцию метро "Майдан Незалежности". В то же время пересадка продолжает работать.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, станция была закрыта по техническим причинам. Информация о работе в обычном режиме будет размещена сразу после открытия станции.

Как рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева, Майдан Незалежности "заминировали". В настоящий момент полиция отводит людей подальше от площади, огораживая по периметру его красной лентой.

"Поступило анонимное сообщения, что заминирован Майдан Незалежности. Аноним не уточнил, что именно заминировано – станция метро, сама площадь или подземный переход под ним. Поэтому правоохранители проводят предупредительные меры – отводят людей на безопасное расстояние. На месте работают взрывотехники и кинологи, а также следственно-оперативная группа", – рассказали нам копы.

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Фото: Telegram-канал/Киев Сейчас

Ранее мы сообщали, что пассажиры штурмуют киевский метрополитен после выходных.

Также напомним, в метро Киева будут оказывать медпомощь.